Fiorentina | Castrovilli | “Sono più carico di prima | sta partendo il countdown”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Gaetano, reduce da un brutto infortunio, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi dellaattraverso il proprio profilo Instagram. Queste le parole del centrocampista viola: “Sto tornando piùdie consapevole che il calcio è la mia vita. Cosa c’è di più bello lavorare e amare ciò che si fa? Il mio percorso continua. Sacrificio quotidiano e sorriso non mancano mai come in tutti questi mesi nonostante le mille turbolenze… Le partite, la squadra, il calore dei tifosistate assenze incolmabili. So che presto risentirò tutto questo, l’adrenalina e la voglia di dare un mio contributo alla squadra. Come sapete tutti, adesso c’è la pausa del campionato e farò il salto finale per centrare il bersaglio a gennaio. La partita in cui tornerò sarà la centesima con la ...