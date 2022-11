Enel X Way - Con UrbanV per lo sviluppo della mobilità aerea avanzata

(Di mercoledì 16 novembre 2022)X Way, la società dell'omonimo gruppo energetico dedicata alla, ha firmato un protocollo d'intesa con, azienda attiva nella, per sviluppare sinergie su progetti congiunti a livello globale. In particolare, l'accordo riguarda soluzioni energetiche per i vertiporti diche consentano di ricaricare in maniera sostenibile gli eVTOL. I progetti riguarderanno lo studio e la realizzazione di infrastrutture elettriche diX Way integrate con sistemi di accumulo negli hub dedicati ai velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale e "la definizione di casi d'uso specifici e di una customer experience da adattare alle esigenze dei diversi mercati". Si parte da Roma. La collaborazione, che porterà ...

