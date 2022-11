(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si allarga a macchia d’olio ildaldi FTX, la grande piattaforma di trading difondata da Sam Bankman-Fried o SBF come si fa chiamare. A quanto pare ilavrebbe coinvolto 1 milione di investitori, fra istituzionali e retail, per una perdita potenziale di 30 miliardi di dollari, non solo i 100 mila dichiarati all’inizio con la presentazione della domanda per il Chapter 11, cioè la bancarotta controllata. 1 milione di investitori traditi Stando ai documenti presentati da FTX ad un tribunale fallimentare statunitense, vi sarebbe la richiesta di riunire le cause ed i creditori delle società affiliate sparse in tutto il mondo. I circa 100 mila creditori dichiarati alla presentazione della domanda del Chapter 11 potrebbero quindi diventare 1 milione e, secoindo ...

QuiFinanza

Quel che è certo è che la vicenda del fallimento di FTX, che richiama alla memoria quello dell'exchange digiapponese MtGox , fallito nel lontano 2014, produrrà senza dubbio un danno in ...Il sito specializzato in scambio diKraken ha dichiarato: 'Possiamo confermare che il ... Il timore è quello di uneffetto domino ad altre società cripto che porterebbe inevitabilmente ... Criptovalute: il maxi buco lasciato dal fallimento di FTX Le autorità giudiziarie stanno indagando, ma l’elenco dei creditori è destinato ad allungarsi sino a 1 milione, per un danno stimabile in 30 miliardi di dollari ...Non finiscono i guai per Ftx. All'indomani della richiesta di ricorso al Chapter 11 - la bancarotta assistita - la piattaforma di scambio di criptovalute denuncia un 'buco' di milioni di dollari in to ...