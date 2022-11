Carlo Conti | “Il mio verbo preferito? Pedalare!”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 16 novembre 2022): sono io l’uomo comune Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 42 Ha fatto tre Sanremo, qual è la prima immagine che le viene in mente? «Sono due i momenti in cui mi sono emozionato. Nel 2015, al debutto, quando avevo fatto arrangiare come sigla iniziale La fanfara dell’uomo comune degli Emerson, Lake e Palmer: mi sentivo così, l’uomo comune che da Firenze è arrivato al Festival di Sanremo. E poi due anni dopo quando sono entrati dal fondo dell’Ariston Giorgio (Panariello) e Leonardo (Pieraccioni). Li ho visti arrivare e ho pensato: chi avrebbe mai immaginato di essere qui con loro un giorno?».è l’uomo comune che fa ascolti fuori dal comune. Quarant’anni di carriera, il re della scaletta per come la rispetta al secondo, la medietà è la sua virtù: mai una polemica, mai uno sconforto. Il suo...