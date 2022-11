Atp Finals Torino 2022 | Kyrgios e Kokkinakis si esaltano nel finale | sconfitti Dodig e Krajicek

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Thanasie Nicksuperano in rimonta 3-6 6-4 10-8 Ivane Austin, ottenendo così la prima vittoria alle Atpdi. Partita dai due volti, con la prima parte ben controllata dalla coppia formata dal veterano croato e dall’americano, che si prendono il parziale d’apertura con il punteggio di 6-3. In particolar modofatica a trovare il suo gioco, ma grazie all’aiuto del compagno e al suo servizio regge e nel decimo game della seconda frazione si inventa un paio di risposte per il 6-4 che pareggia i conti. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO COMPLETO ATPNel super tie-break succede di tutto, conche reagiscono e ...