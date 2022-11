“A proposito | ho una malattia Sono a piedi nudi” Christina Applegate con la sclerosi multipla sulla walk of fame

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nel 2021ha scoperto di avere la, situazione con cui ha imparato a convivere ma che a distanza di tempo fatica ad accettare. Ancora adesso cidei momenti in cui il malessere è forte: “Come posso rassegnarmi a questa diagnosi? Non lo farò mai!molto arrabbiata – ha detto in un’intervista –. Da quando ho ricevuto la diagnosi mi è stato detto che cidei fantastici medicinali che ti aiutano a stare meglio, solo che non va mai meglio. Sto ancora processando la perdita della mia vita e di una parte importante di me”. Nonostante il suo morale e il suo fisico non siano sempre al massimo, lei non ha voluto mancare a una cerimonia importante: Hollywood le ha conferito la stellaof ...