Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri fa una proposta ad Armando Incarnato | chi l' avrebbe mai detto!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 15 novembre 2022)Guernieri dopo anni passati a litigare confa unainaspettata al suo antagonista.in questa nuova puntata diesce dallo studio a causa del famosissimo bigliettino non scritto ad Ida Platano. In studio ormai Gianni ripete che questa è la storia infinita. Ida forsevoluto vedere nero su bianco una semplice scritta 'Ti Amo' per poter rivalutare nuovamente il rapporto con l'ex storico. Anche Alessandro, il suo nuovo cavaliere entra in studio e chiede: "Se quel bigliettino fosse stato scritto cosa sarebbe cambiato tra di noi", la risposta della Platano spiazza tutti: "Non lo so". Tutti allora accusano Ida di non essere stata sincera quando ha dichiarato che per lei la storia con ...