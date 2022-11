(Di martedì 15 novembre 2022) E' stato condannato a 27di reclusione per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio Jaime Moises Rodriguez Diaz,di 42di origine messicana che, secondo le accuse, il 19 ...

Agenzia ANSA

... manager di 42 anni di origine messicana che, secondo le accuse, il 19 giugno del 2021 ad Arese, provincia di Milano,ladi 48 anni, Silvia Susana Villegas Guzman, soffocandola, e tentò ...Come ha ricostruito il pm, Pieri che aveva "un bel rapporto" con l'anziano, anche perché "suatrattava lo zio come un padre", decise di porre fine alle sofferenze di Piccinin dopo che il 7 ... Uccise moglie e tentò di ammazzare figlio, 27 anni a manager - Cronaca L'uomo, in preda a un raptus, cerco di ammazzare anche il figlio il 19 giugno del 2021: il pm aveva chiesto l’ergastolo e sei mesi di isolamento diurno ...Giugliano,. "Correte, ho accoltellato 10 volte mia moglie", telefonata ai carabinieri dopo il tentato omicidio ...