Sirius | ex corteggiatore di Gemma Galgani | cambia vita | Vi racconto perché

Leggi su iltempo

(Di martedì 15 novembre 2022). Lascia la divisa da primo ufficiale delle navi da crociera e "scende a terra", come si dice in gergo., meglio conosciuto come Nicola Vivarelli, annuncia in radiovisione su RTL 102.5 News di aver lasciato la Marina Mercantile. Dopo anni e anni di viaggi in giro per il mondo, il babydi. "Ho mollato tutto, il peso della felicità era più forte e ho deciso di tentare la carriera da attore. Ho sempre sognato di fare quel mestiere e quindi ho deciso dire", racconta a Trends & Celebrities. Ora, Vivarelli ha preso casa a Milano e sta seguendo un corso di recitazione. Non pensa alla tv, nessun reality all'orizzonte. Ma solo la voglia di fare cinema, ...