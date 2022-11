Corriere dello Sport

- È difficile non innamorarsi di Benjamin Tahirovic . Mourinho, per essere precisi, è andato fuori di testa per il baby centrocampista svedese che ha esordito la scorsa domenica all'. "...L'Inter viene invece rimproverata di aver perso tutti i big - match: il derby col Milan, all'con la Lazio, a Torino con la Juve, in casa con la, ma soprattutto alla Dacia Arena contro l'... Roma, l’Olimpico non è più un fortino: solo tre vittorie L’orrore dell’ex campo nomadi del Foro Italico, situato lungo gli argini del fiume Tevere, è da premio Oscar. Una situazione che da circa 40 anni affligge la capitale ...Rinnovo imminente per Cristante Sperava di chiudere il 2022 con una partita decisamente diversa, invece è terminata con i fischi dell’Olimpico e un pareggio contro il Torino aciuffato allo scadere. La ...