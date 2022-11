Quali regole per il mondo crypto? Il collasso di FTX e le proposte in campo

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Il crollo di FTX – già definito il “momento Lehman Brothers” del settore– è stato l’ultimo, terrificante esempio di cosa può accadere in assenza di regolamentazione. Lo sanno bene le aziende del settore, alle ricerca di soluzioni per non perdere definitivamente la fiducia dei loro investitori ed evitare ildella cripto-finanza. Diverse si sono già fatte avanti per chiedere di essere sottoposte a controlli di trasparenza e per dimostrare che l’opacità e la mala gestione dei fondi dei clienti non sono problemi endemici. Altre prendono l’iniziativa, tornando alle origini: la blockchain. Una serie di exchange (che, come FTX, agiscono sia come piazza di scambio che come “banca” per alcuni investitori) si stanno impegnando a pubblicare “proof of reserves”, ossia mettere “in chiaro” i portafogli virtuali in cui sono contenute le riserve ...