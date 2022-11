Nazionale | Oriali | “Più i Mondiali si avvicinano | più mi rode qualcosa dentro Non mi passa”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) Gabriele, team manager della, nel corso della presentazione del libro “Coverciano, una leggenda che continua”, è tornato sulle sensazioni che si provano a non essere in Qatar: “Fra qualche giorno iniziano ie più ci si avvicina e più, e fino a quando non finiscono, non mi. L’augurio è che nel tempo ci sia la possibilità ancora di festeggiare qualche vittoria importante come lo è stato un anno e mezzo fa con gli Europei”. Alla presentazione del libro scritto da Maurizio Francini e Massimo Generoso anche il ct azzurro Roberto Mancini. “Io sono entrato per la prima volta a Coverciano nel 1978 quando ero nell’Under 14 del Bologna – ha raccontato il tecnico jesino – Chiaramente per noi rappresentava la casa della ...