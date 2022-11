Morte Attanasio | chiesto il processo per due funzionari Onu

(Di martedì 15 novembre 2022) La Procura di Roma hail rinvio a giudizio di duedel Programma alimentare mondiale del’Onu (Pam) per la vicenda legata alladell’ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio dello scorso anno. L’inchiesta riguarda l’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci Nei confronti di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Colaiocco, contestano il reato di omicidio colposo. I due sono gli organizzatori della missione del nord del Paese africano durante il quale i due italiani furono uccisi. I due indagati sono accusati di avere “attestato il falso, al fine di ottenere il permesso dagli uffici locali del ...

