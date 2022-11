Milan | 2022 in archivio | ecco la data della ripresa degli allenamenti

Commenta per primo Il terzino del, Theo Hernández ha percorso palla al piede 6.932 metri in Serie A nel: più di qualsiasi altro giocatore. Lo riporta OptaOggi focus su Holm, esterno dello Spezia, seguito dalla Juve, sui ritorni di Bielsa e Cioffi, sulle voci di Ronaldo in Italia alSprint Milan per il talento da tempo nel mirino dell'Inter. Le cifre della possibile intesa con il club proprietario del cartellino ...La risalita in classifica della Juventus autorizza la società a iniziare a pensare seriamente al mercato di gennaio per dare nuove opportunità a Max Allegri. Uno dei ruoli da rafforzare è quello delle ...