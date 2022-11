Meloni | il tailleur nero e l’occasione sprecata per le donne di potere

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 novembre 2022) Cara Vanessa Friedman: che invidia. Che invidia per te che puoi fare l’articolo sui vestiti di Giorgiaperché il New York Times ha (anche) lettori non così stolidi da dire ah, ecco, una donna viene sempre ridotta al suo aspetto, vergogna, non parlereste mai dei vestiti di un uomo. Che invidia per una cultura che prende sul serio il costume, il pop, le frivolezze, per giornali che sanno che una camicetta racconta almeno tante storie quante un discorso in parlamento, per lettori all’altezza del loro ruolo. Epperò, cara Vanessa Friedman: che peccato. Che peccato tu abbia deciso di occuparti di quali stilisti mai vestirebbero la(che, orrore, è di destra) così come non avevano voluto vestire Melania Trump (che, pare, pure), invece che – se non marginalmente – della grande incognita che affligge noi che pensiamo che i vestiti siano una cosa ...