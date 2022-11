L’Associazione Marsicana Produttori Patate ha determinato l’acconto per la campagna 2022 – 2023

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 novembre 2022) “È terminata la raccolta per lapataticolada parte dei nostri Soci. Grazie al loro impegno e professionalità si è ottenuta un’ottima produzione ecosostenibile con qualità organolettiche dovute all’alto contenuto di fosforo, potassio e microelementi naturali, caratteristiche che hannola certificazione IGP Patata del Fucino”. È quanto scrive in una nota stampa Rodolfo Di Pasquale, Presidente dell’AMPP. “Tutti i Soci pataticoltori aderiscono alla filiera IGP con l’obiettivo di far crescere la produzione dellecertificate. La rotazione colturale quadriennale, le tecniche innovative naturali nell’utilizzo della difesa fitosanitaria e la conservazione con nuovi metodi (etilene) delleper 9 mesi, confermano il successo delle politiche agronomiche ...