La reunion dei Blur e 5 canzoni con cui festeggiarla

(Di martedì 15 novembre 2022) Isono tornati, anzi torneranno l'8 luglio 2023. Dopo otto anni lo faranno per un concerto unico allo stadio di Wembley a Londra che vedrà infatti di nuovo insieme Damon Albarn e soci e il loro britpop: «Amiamo suonare quei brani e pensiamo sia il momento giusto per farlo». Li avevamo lasciati al 2015 - escludendo la breve apparizione in Africa Express nel 2019- e all'ultimo album The Magic Whip e ora finalmente la band torna live supportata dal rapper Slowthai, dal musicista pop Self Esteem e dal duo Jockstrap. I biglietti saranno acquistabili dalle ore 10 del 18 novembre e intanto scalda i motori anche il chitarrista della band, Graham Coxon: «Non vedo l’ora di poter tornare a suonare con i miei fratelli e riprendere in mano quellepazzesche. I live deisono sempre incredibili per me: una buona chitarra, un ampli ...