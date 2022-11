Giorgia Meloni all’esordio al G20 | le sfide sul tappeto

Leggi su zon

(Di martedì 15 novembre 2022) Esordio al G20 di Bali, in Indonesia, per. “Quando l’Indonesia ha assunto la presidenza del G20 l’anno scorso, era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina e il devastante impatto che ciò avrebbe avuto sull’ordine mondiale e sulle nostre economie”, ha detto la premier, “ma non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci. Abbiamo reagito e abbiamo continuato a lavorare insieme, non solo su energia e cibo ma anche su tante altre: la difesa dell’ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici, infrastrutture più efficienti, un’istruzione di qualità, assistenza sanitaria per tutti. Le generazioni future meritano un mondo migliore e noi tutti abbiamo il dovere di lavorare in questa direzione”. In conclusione del suo primo intervento da presidente del Consiglio al G20 di Bali, ...