Fiorello contro i Mondiali in Qatar | “Tutti dovrebbero ritirarsi | lì calpestano i diritti umani” | VIDEO

, a modo suo, si scagliala trasmissione dei Mondiali in Rai a causa delle vicende relative ai diritti umani in Qatar. Non le manda certo a direalla sua Rai in vista dei ...Quest'edizione dei Mondiali di calcio in Qatar è segnata dall'inizio dalle controversie. In Italia, persino il comico e presentatoresi è scagliatol'evento, che comincerà il 20 novembre, invitando al boicottaggio: "Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato più bello del mondo, per dare spazio ai ...In Italia, persino il comico e presentatore Fiorello si è scagliato contro l’evento, che comincerà il 20 novembre, invitando al boicottaggio: “Noi abbiamo bloccato il nostro campionato, il campionato ...Nelle ultime settimane, gli attivisti ambientali di tutto il mondo hanno attuato azioni di protesta contro opere d’arte per sensibilizzare ... in pericolo” di queste opere “insostituibili”. Fiorello, ...