Blitz antiterrorismo | un indagato | “Farei una strage alla caserma di Marigliano”

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si dice pronto a fare una“come l’ha fatta quello in Neozelanda, però non andrei dai neri, andrei”, il 25enne Gianpiero Testa, una delle cinque persone per le quali il gip ha disposto l’arresto in carcere nell’ambito delle indagini che oggi hanno consentito di decapitare l’associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista denominata Ordine di Hagel. Testa, nel corso di diverse conversazioni e comunicazioni intercettate dagli inquirenti, ha manifestato pensieri ricorrenti di gesti eclatanti, da kamikaze, per togliersi la vita e anche il proposito di uccidere i carabinieri di. Testa, secondo gli inquirenti, avrebbe parlato di fare del male ai militari dell’arma dopo un arresto per ...