Aprire lo sguardo è facile | bastano luci e ombre E il giusto mascara I consigli

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 novembre 2022) Quando si parla di trucco per gli occhi piccoli, spesso nei manuali di make up si legge ilo di utilizzare colori chiari e perlacei per non appesantire e illuminare otticamente lo. Luca Mannucci, Official Make-up Artist di Deborah Milano, ci svela tecniche e piccoli segreti per “” e ingrandire l’occhio. Palette occhi, le novità guarda le foto Leggi anche ›tti metallici per la nuova stagione Trucco occhi ...