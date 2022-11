Virginia | uccise 3 persone in una sparatoria in un campus Caccia al killer | «È uno studente»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) È di tre morti finora il bilancio di unaavvenuta intorno alle 7, ora italiana, neldell’Università dellaa Charlottesville, duesono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, a sparare sarebbe stato unodell’ateneo, al momento ricercato. In una nota il rettore Jim Ryan ha comunicato di aver sospeso le lezioni per oggi 14 novembre. November 14, 2022 su Open Leggi anche: Tragedia sul set di Rust, Alec Baldwin fa causa alla troupe: «Mi hanno messo in mano una pistola che non sapevo fosse carica» Usa,in un liceo di Seattle: una persona è in pericolo di vita. Arrestato un sospettato Carolina del Nord, cinquemorte durante una: arrestato il ...