Serie A | Buffon | “Juventus in ripresa | ma Napoli sta facendo qualcosa di prodigioso”

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Lasi sta riprendendo nel migliore dei modi, i risultati e la classifica lo confermano. C’è da rendere onore a questoche staun campionatoe dall’alto Diego (Maradona) sta dando sicuramente una grandissima mano”. A dirlo è il portiere del Parma, Gianluigi, a margine della Partita per la Pace in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. “Mondiali? Quando non c’è l’Italia cerco di affezionarmi o alle squadre dove giocano i miei compagni o a quelle sfavorite – ha proseguitoai microfoni della Rai – Quindi in questo caso la mia squadra del cuore è il Camerun”. “Futuro allenatore? Per ora mi sento ancora bene in campo, il giorno in cui non darò risposte o stimoli comincerò a pensare a cosa fare. Vorrei fare un ...

Dopo 320 presenze in A come cetrocampista e il ritiro dall'attività calcistica, Marchisio sì ... società che si occupa di comunicare l'immagine di atleti del calibro di Gianluigi, Bebe Vio ...Oltre ai campioni del mondo dell'Italia 2006 come Fabio Cannavaro, Gianluigi, Gianluca ... Oltre alla maglia, We Play For Peace ha presentato per l'evento una collezione di NFT , una di ...