“Non è giusto | la odiano” GF Vip 7 | una inattesa Sonia Bruganelli protegge la concorrente

(Di lunedì 14 novembre 2022) GF Vip,difende Oriana Marzoli. Fin da quando ha messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip la bella modella spagnola ha creato il caos. Antonella Fiordelisi l’ha subito presa di mira non appena la nuova entrata di è rivolta a Edoardo Donnamaria invitandolo a ‘fare il suo percorso’. L’ultimo a prendersela con Oriana è stato però Attilio Romita che sull’influencer iberica ha detto che co lei “lì ci si può fare un giretto, una schiacciatina”. Parole che naturalmente hanno provocato un’ondata di proteste all’indirizzo del giornalista Rai. Ma non è finita. Nelle ultime ore su Oriana Marzoli si è diffusa un’indiscrezione. La modella sarebbe stata fidanzata con un ex di Ilary Blasi. Samara Tramontana, intervenendo a Casa Chi, ha fatto nome e cognome del presunto ex partner. Si tratterebbe di Cristiano Iovino, ex o meglio presunto ex ...

Il Fatto Quotidiano

Lo stesso Putin aveva affermato il mese scorso diaver detto al 'caro amico' Xi dell'imminente attacco. 2022 - 11 - 14 11:02:20 Xi a Biden: dobbiamo trovare ilcorso 'È un piacere ...I bambini saranno a scuola, le persone lavoreranno eci saranno mai orari davvero adatti per seguire le partite'. Così il centrocampista del Portogallo Bruno Fernandes in merito ai mondiali di ... F1, Sainz non cede la posizione a Leclerc: giusto rischiare il secondo posto mondiale così Penso che per tutti, giocatori e tifosi, non sia l'ideale. I bambini saranno a scuola, le persone lavoreranno e non ci saranno mai orari davvero adatti per seguire le partite'. Così il centrocampista ...Una vicenda intricata quella riguardante un docente di un istituto sardo che è stato accusato di aver molestato alcune studentesse in cambio di voti alti. Ciò che emerge dalla vicenda giudiziaria rela ...