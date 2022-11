Lutto nella musica | addio a Keith Levene | fondatore dei The Clash

(Di lunedì 14 novembre 2022) Terribile notizia per gli amanti dellarock di tutto il mondo. È venuto a mancare, ildel gruppo The. La band ha fatto la storia del punk. Nelle ultime ore è stato diramato l’annuncio della scomparsa di uno dei chitarristi più influenti al mondo. La suaha attraversato intere generazioni di musicisti. In molti hanno iniziato a suonare guardando ed ascoltando lui. È ascritto tra i più grandi miti del punk. In molti lo hanno ricordato sui social, dove si leggono messaggi di cordoglio e di omaggio. fonte foto: AdobeStock/AnsaIn queste ultime ore sta circolando la notizia della scomparsa di, membrodel gruppo The, ma anche il ...

il Dolomiti

vita c'è molto più che combattere, e voglio che ne abbia una lunga e sana'. Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 14 novembre 202213 giorni diper la piccola frazione del comune di Pejo colpita da due lutti. Perché il ...sua automobile è stato trovato un biglietto. 'Non attribuitemi colpe che non ho'. 13 giorni di ... Addio al dottor Dal Molin: lutto nella comunità feltrina. La sindaca Fusaro: “Feltre perde una figura di rilievo in molti ambiti” Muore a causa di una patologia al sistema immunitario uno dei lottatori più iconici degli scorsi anni: lottò due volte per il titolo dei massimi leggeri contro Cormier ...Perdere qualcuno non è mai facile ma ancor più difficile è perdere la persona che ci è più cara, esattamente come è successo a Wilma Goich. Il suo dolore è straziante. Non è mai facile perdere qualcu ...