Logistica | Cribis entra in Alis Il presidente Guido Grimaldi | Valore aggiunto per l’associazione

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Siamo veramente orgogliosi dell’ingresso indi, società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business nel nostro Paese e all’estero”. Ildiannuncia così l’adesione aldi, che conta oltre 200 consulenti, più di 15.000 clienti e dispone del più ampio patrimonio informativo sul 100% delle aziende italiane e su oltre 480 milioni di imprese in tutto il mondo grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network. “L’esperienza e la solidità di, che supporta tutte le aree aziendali nella pianificazione e nella gestione dei loro processi organizzativi, rappresenteranno – continua– ...

