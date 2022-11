La «Rebellion» degli attivisti per il clima. Incontro ravvicinato con chi è in prima linea

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dalla zuppa lanciata contro un quadro di Van Gogh, ai sit in nelle piazze, agli scioperi della fame. Le azioni nonviolenteper ilsi stanno moltiplicando in tutto il mondo in queste ultime settimane. Oltre la visione stereotipata di cosa siano questi movimenti, il film «» di Maia Kenworthy ed Elena Sánchez Bellot offre un’occasione di conoscere dall’interno uno dei gruppi ambientalisti più attivi a livello internazionale, «Extinction». A loro è dedicato il documentario che sarà proiettato giovedì 17 al Cineteatro del Borgo nell’ambito della rassegna di Internazionale «Mondovisioni»

