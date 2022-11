La lotta tra essere e apparire | così comicità e dramma si fondono e confondo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 novembre 2022) È il film rivelazione della stagione. La stranezza di Roberto Andò sta registrando numeri record. Al cinema dal 27 ottobre, nella prima settimana ha conquistato il titolo di miglior debutto dell’anno, incassando oltre un milione di euro. Con questo weekend (12-13 novembre) ha superato i 4 milioni (4.186.247, per la precisione). Un successo clamoroso. Euforici, i protagonisti. Un cast che non t’aspetti: Ficarra e Picone insieme a Toni Servillo e Luigi Lo Cascio. Toni Servillo la carriera in foto guarda le foto Leggi anche › Toni ...