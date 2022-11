Inter | Gazzetta | “Inzaghi riparte da Bergamo per il Napoli”

(Di lunedì 14 novembre 2022)- Come riporta laad oggi la squadrasi gioca il tutto per tutto alla ripresa del campionato in maniera importante. ” l’ha reagito, con la volontà prima che con la tattica. E questo non è un dato banale, perché una delle principali lacune della squadra nella sofferta prima parte della stagione era proprio la mancanza di reazione, la fragilità mentale che la portava ad afflosciarsi alla prima difficoltà. Simbolica la sconfitta di Torino contro la Juve. Dopo aver dominato il primo tempo, ha subito il gol di Rabiot ed è stata incapace di reagire. Tutte le volte che era passata in svantaggio, l’non aveva mai raddrizzato la partita. Nelle ultime due, contro Bologna e Atalanta lo ha fatto. Quasi un cambio di passo, confermato da un altro evento ...

Nei 6' di recupero a Bergamo la sofferenza di Beppe Marotta e del presidente nerazzurro Steven Zhang. Con loro anche uno scatenato Danilo ...Nicola lo butta nella mischia al posto di Mazzocchi al 15 della ripresa e neanche un quarto d'ora dopo l'ex Lazio,e Samp stende Mota in area: secondo giallo, espulsione e rigore. Pessina, che ... Marotta: "Dzeko merita il rinnovo. Juve Non andai via per l’operazione Ronaldo" Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), ...Così come per la Gazzetta dello Sport, anche per il Corriere dello Sport sono Milan Skriniar e Stefan de Vrij gli unici bocciati dell'Inter che eri ha sbancato il Gewiss Stadium battendo 3-2 ...