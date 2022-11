Il G20 di Bali | il summit più importante dalla fine della Guerra Fredda

Curiosità reciproca. Sarà questo il sentimento prevalente all'arrivo di Giorgia Meloni che tra domani e dopodomani parteciperà alin programma a, in Indonesia. Per la prima presidente del Consiglio donna della storia d'Italia potrà sarà l'occasione di vedere faccia a faccia i maggiori partner internazionali, ma non si ...È terminato dopo tre ore il primo incontro di persona fra il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo cinese da quando entrambi guidano i rispettivi Paesi. Dopo una stretta di mano, è iniziato il ...Piccolo per il presidente indonesiano, Joko Widodo, che farà gli onori di casa in occasione del G20 in programma a Bali. Scendendo dall'aereo presidenziale, la first lady Iriana ...Bali (Indonesia), 14 nov. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Bali, in Indonesia, dove parteciperà ai lavori del G20, e ha in agenda diversi incontri bilaterali. Al su ...