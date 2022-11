Garante della privacy | stop agli occhiali smart - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 14 novembre 2022) I super -infrarossi che rileverebbero le infrazioni dal numero di targa, sarebbero in grado di verificare la validità dei documenti del ...

I super - occhiali infrarossi che rileverebbero le infrazioni dal numero di targa, sarebbero in grado di verificare la validità dei documenti del ...... dice Nicola Virzì, all'indomanirivoluzione - annunciata da settimane soprattutto alla ... in qualche modo rendendo meno stringente il controllo del:'è Conte che comanda e nessuno può ...Lunedì, al settimo giorno senza mangiare, il consigliere regionale ligure e giornalista del Fatto Ferruccio Sansa ha sospeso la protesta annunciata l'8 novembre contro la mancata nomina del garante de ...Il loro uso è consentito unicamente per le indagini della magistratura o la prevenzione e repressione ... di un sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale. Il Garante ha aperto ...