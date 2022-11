Fernandez | “Fa male aver perso lo scudetto A Napoli c’è troppa pressione”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Federicoconfida che faloe rivela che ac’èFedericonon dimentica la sua avventura con il. Il difensore argentino, attualmente in forza all’Elche, è stato un perno della difesa azzurra per tre stagioni, dal 2011 al 2014, con una parentesi al Getafe nel gennaio-giugno 2013. Nel corso dell’intervista al sito “Grand hotel calciomercato”, il centrale difensivo classe ’89 ricorda anche la sua esperienza con la maglia degli azzurri: “Quando andai anel 2011 sapevo di trasferirmi in una grande squadra. E ho giocato con tanti campioni anche in nazionale. Asono stato benissimo, ho conquistato dei ...