Dopo Qatar 2022 | Marocco 2030? Record di cinque tentativi falliti | ma Rabat può riprovarci

(Di lunedì 14 novembre 2022) Mattina del 4 luglio del 1988. Il ministro dello sport marocchino Abdellatif Semlali incontra i delegati del comitato tecnico Fifa nell’ambito delle selezioni per l’organizzazione del Mondiale di calcio del 1994. Gli Stati Uniti sono i super favoriti per l’assegnazione, ma il rappresentante del Governo marocchino si gioca l’ultima carta: “Gli USA non hanno bisogno di un torneo così, ne hanno già tanti”, riporta il Guardian. Secondo Semlali la Fifa avrebbe dovuto premiare un paese in via di sviluppo, ma le sue argomentazioni non convinsero i vertici del calcio mondiale. Il 17 giugno del 1994 il via al torneo fu dato a Detroit con Diana Ross in campo per l’inaugurazione. Ilci riprovò per il 1998. Poi persino per il 2006 (prese tre voti), ma niente cielo azzurro sopra. L’ultimo tentativo, prima di una lunga pausa, per il 2010, ma con lo ...