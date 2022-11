Bergamo | scontro auto-furgone in via Grumello | due feriti

(Di lunedì 14 novembre 2022). Due 51enni, un uomo e una donna,in modo non grave. È il bilancio dell’incidente di lunedì (14 novembre) poco dopo le 9 in via. La dinamica è ancora da chiarire ma dalle prime informazioni sono due i mezzi coinvolti, une un’vettura. che si sono scontrate tra loro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale di, la polizia locale e due ambulanze per i, trasportati per accertamenti al Papa Giovanni e alle cliniche Gavazzeni.

BergamoNews.it

...da sola all'ultimo posto in classifica nel Girone A dopo il pesante KO rimediato nello... anzi, ha disputato il peggior incontro stagionale (non dimentichiamoci che, contro, l'Amca ...... ha scritto:" L'Inter aveva l'obbligo di arrivare allocon il Napoli alla ripresa al 4 ... è che la squadra di Spalletti ha vinto in trasferta a, Milano, entrambe a Roma. Insomma, ha ... Strozza: scontro tra due auto, disagi per il traffico verso la Valle Imagna ROMA - Un finale di 2022 da protagoniste per Juventus e Inter, che nell’ultimo turno prima dello stop per il Campionato del Mondo in programma in Qatar, hanno centrato due vittorie fondamentali per il ...si sono scontrati un furgone e un’auto. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite in modo lieve. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Areu e i vigili del fuoco ...