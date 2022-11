Atp Finals Torino 2022 | un grande Rublev piega Medvedev al tiebreak decisivo

Per Medvedev la strada allesi mette in salita Rublev batte Medvedev: 6 - 7, 6 - 3, 7 - 6 Rimonta completata. Andrey Rublev vince il derby russo con Daniil Medvedev al termine di un match ...È questa la filosofia che c'è dietro alla campagna "Be a game changer" di Ford di cui si è discusso allo spazio Ford al Pala Alpitour di Torino in occasione delledi tennis di cui la casa ...Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Taylor Fritz alle Nitto ATP Finals di Torino. L’americano, numero 9 del mondo, ha debuttato nel Torneo dei Maestri imponendosi su Rafa Nadal con il… Leggi ...Esordio vincente per Andrey Rublev alle Nitto ATP Finals: l'ex numero 5 del mondo sconfigge Daniil Medvedev 6-7 6-3 7-6 e fa suo il derby russo dopo 2 ore e 31 minuti di lotta ad altissima intensità.