Assegno unico 2023 | a chi spetta e come fare domanda

(Di lunedì 14 novembre 2022). L’anno volge al termine, siamo alle sue battute finali, mancano ormai poche settimane e si sa, con le vacanze di Natale per mezzo, il tempo vola. Un anno, lo ricordiamo, sancito anche dal debutto dell’figli a carico, ossia la prestazione INPS che, dal 1° marzo 2022, sostituisce l’familiare e la detrazione fiscale per i figli a carino fino a 21 anni di età. C’è anche una differenza sostanziale nell’erogazione del sussidio: a differenza del precedentefamiliare, l’viene pagato (mensilmente) direttamente dall’INPS (non, quindi, in busta paga) per le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. Certo, il riconoscimento non è automatico, perché bisogna ...