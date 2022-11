Ultime Notizie – Brasile | Lula completamente guarito da tumore alla gola

(Di domenica 13 novembre 2022) Il presidente eletto del, Luiz Inácioda Silva, ha superato ieri diversi test di routine presso l’ospedale Sírio-Libanês, a San Paolo, che hanno certificato la completa remissione deldiagnosticato nel 2011. L’ufficio stampa del centro medico ha confermato queste informazioni, che presuppongono che non ci siano segni di cellule tumorali nel corpo dida Silva. I medici hanno anche potuto osservare una piccola leucoplachia nella laringe, che è una macchia bianca sulla mucosa delle corde vocali, che di solito è benigna, come spiegato da uno degli specialisti. Non sarà quindi necessario che il presidente segua alcun trattamento, bastano i controlli di routine, per i quali è stato dimesso.da Silva ha vinto al secondo turno delle ...

