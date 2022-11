Screening e visite mediche gratuite | evento di solidarietà ad Ercolano

(Di domenica 13 novembre 2022) Un pomeriggio dedicato alla cultura della prevenzione ed agligratuiti per 30 minorenni dell’Oratorio San Domenico Salvio: questo in sintesi l’che si è svolto adin via Alessandro Rossi nel centro di aggregazione parrocchiale. L’iniziativa disi è resa possibile grazie alla sinergia tra Università, Impresa e lo stesso Oratorio: i promotori sono stati infatti la Professoressa Annamaria Colao, il dottor Guido Bourelly e Padre Pasquale Incoronato. 30 tra bambini e adolescenti hanno effettuato esami strumentali alla tiroide, unitamente allespecialistiche di due endocrinologi e due nutrizioniste. Guido Bourelly, Amministratore di Bourelly Group, ha sottolineato: “Sono state effettuate dellegrazie al supporto ...

