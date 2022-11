LIVE Atalanta-Inter 1-3 | Serie A calcio in DIRETTA | autogol di Palomino

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Goooooooooooool,di, di testa a seguito di und’angolo,1-3. 60? Lautaro Martinez da fuori area non trova la porta. 58? Malinovskyi dalla distanza spara alto il pallone. 56? L’prova ad alzare i ritmi di gioco. 54? Gooooooooooool, Dzeko, il bosniaco segna con un colpo in scivolata,1-2. 52? Zapata si gira e tira, ad un passo dal vantaggio l’. 50? Cross dalla trequarti per Zapata, Skriniar in scivolata anticipa l’vento. 48? Dentro Malinovskyi, fuori Scalvini nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 13.20che inizia bene e ...

BERGAMO - Dopo il brillante successo ottenuto a San Siro contro il Bologna, l'Inter di Inzaghi è chiamata a trovare conferme nella difficile sfida esterna contro l'. La formazione di Gasperini è reduce dall'inaspettata sconfitta di Lecce, e dovrà cercare di rialzare la testa per mantenere il passo delle formazioni che la ...Anticipo delle 12.30 della quindicesima giornata di Serie A,- Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itIn un turno ricco di big match e scontri diretti, spetterà ad- Inter il compito di aprire le danze. In programma alle 12.30, la sfida tra le due squadre nerazzurre mette in palio punti importanti nella corsa Champions. Appaiati in classifica a quota 27 ...Il lunch match della 15^ giornata mette di fronte Atalanta e Inter. Prima del quarto d'ora grande chance per Dimarco, poi Onana salva su Koopmeiners e Palomino. Al 25' sblocca Lookman su rigore, ma do ...