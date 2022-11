LIVE Atalanta-Inter 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Dimarco ci prova centralmente

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Demiral anticipa Lautaro Martinez su lancio di Dzeko. 17? Palomino di testa impegna Onana. 15? Koopmeiners da posizione esterna, respinge Onana in tuffo. 13?stoppa e tira da posizione centrale, para Musso. 11? Palomino è rientrato in campo dopo essere stato assolto dalle accuse di doping. 9? Bastoni rientra in campo dopo una leggera distorsione al ginocchio. 7? Partita molto fallosa in questo inizio di match. 5? Scalvini ferma Barella in contropiede. 3?chesubito il pressing alto. 1? Inizia la partita! 12.25 Squadre in campo, tutto pronto. 12.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 12.15hanno pareggiato le ultime due sfide al Gewiss Stadium in...