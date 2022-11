La New Gica Monreale under 15 perde ma mostra buone doti tecniche

(Di domenica 13 novembre 2022) Arriva una sconfitta nella prima partita di campionato dell’15 maschile della Asd New. I piccoli atletisi hanno perso a Palermo contro la Sp Hobby Volley Asd ma hanno giocato con dignità, lottando fino all’ultimo punto. Una buona partita se si pensa che questi ragazzi si allenano solo da settembre. In un’atmosfera (live.it)

La AsdMonreale continua la striscia positiva di risultati e comanda la classifica del campionato di serie D femminile inserita nel girone A. Con un secco 3 set a 0 fa sua la gara inserita nella ...Arriva una sconfitta nella prima partita di campionato dell'Under 15 maschile della AsdMonreale. I piccoli atleti monrealesi hanno perso a Palermo contro la Sp Hobby Volley Asd ma hanno giocato con dignità, lottando fino all'ultimo punto. Una buona partita se si pensa che ...CASTELVETRANO, 13 novembre – Continua la serie positiva della Asd New Gica Monreale, che vince la seconda partita del campionato di serie D (Girone A), infliggendo un perentorio 3-0 al Volley Sciacca ...L’emozione ed il nervosismo per l’esordio casalingo hanno giocato un brutto scherzo alle ragazze dell’Asd Volley Licata che, nel secondo turno del campionato di serie D, hanno perso per 3 – 0 con il M ...