F1 | lo sgarbo di Max Verstappen a Perez | “Non faccio passare chi non mi ha dato la scia” A cosa si riferisce?

(Di domenica 13 novembre 2022) A volte la vendetta è un piatto che va gustato freddo. Talvolta anche a mesi di distanza. Nel caso del rapporto tra Maxe Sergio, è stato consumato nelle ultimissime battute del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Interlagos si è andata a scrivere una pagina da “guerra fredda“ tra il due volte campione del mondo e il suo compagno di team messicano. Ce ne siamo accorti per mezzo dei team radio che sono stati trasmessi nel corso degli ultimi giri. La scuderia di Milton Keynes riceveva l’invito di “Checo” di pensare a fargli conquistare più punti possibili per la sua seconda posizione in classifica generale (ora si trova a pari punti con Charles Leclerc, dopo il +6 di ieri). A quel punto la squadra capeggiata da Christian Horner ha informato “Super Max” di non ...