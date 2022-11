Esplosione a Istanbul | morti e feriti Erdogan vieta l’accesso ai media

(Di domenica 13 novembre 2022) Un’avvenuta domenica sul popolare viale pedonale Istiklal diha provocato, ha dichiarato un alto funzionario. Il governatore di, Ali Yerlikaya, ha twittato che l’è avvenuta alle 16:20 circa (1320 GMT) e che ci sono stati, ma non ha detto quanti. La causa dell’non era chiara. L’organo di controllo deiturchi ha imposto un divieto temporaneo di riportare la notizia dell’, il che significa che le emittenti non possono mostrare video del momento dell’o delle sue conseguenze. Il Consiglio supremo della radio e della televisione ha imposto divieti simili in passato, a seguito di ...

