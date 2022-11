Calendario ATP Finals 2022 oggi | orari partite 13 novembre | programma | tv | streaming

(Di domenica 13 novembre 2022) Dopo tanta attesa, Torino è pronta ad accogliere le ATP. Da quest’fino al prossimo 20il grande tennis internazionale sarà protagonista al PalaAlpiTour; ad inaugurare l’evento sarà il gruppo verde, che offrirà le prime duedi questi otto giorni. Ad aprire la kermesse sarà il duello fra due debuttanti come Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime; il loro match non avrà inizio prima delle ore 14.00, preceduto dalla partita di doppio Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer-Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara. In chiusura, dopo un altro doppio (Marcel Granollers/Horacio Zeballos contro Rajeev Ram/Joe Salisbury non prima delle 18.30), l’incontro fra Rafa Nadal e Taylor Fritz: lo statunitense vinse proprio contro il maiorchino il suo primo Master 1000 ad Indian Wells, ma forse si mangia ...

...Sanpaolo Next GenFinals Jiri Lehecka ha raggiunto la finale delle Intesa Sanpaolo Next Gen... Poi ovviamente passare il tempo con i miei amici perché ovviamente per via del mionon ...LeFinals quest'anno vedranno il debutto di Taylor Fritz e Felix Auger - Aliassime. Rafael ... Ildelle partite e dove vederle Domenica 13 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (...E' più la mano destra infortunata a Parigi che la caviglia storta a Sofia a ostacolare Jannik Sinner. L'annuncio ufficiale ha confermato l'indiscrezione di Ubitennis ...Tra duelli per il trono, record di vittorie e premi più ricchi di sempre scatta a Torino la prima giornata del torneo tra i migliori 8 della stagione ...