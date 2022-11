Almeno sei persone sono morte a causa di una forte esplosione a Istanbul

Quello di Istanbul è stato un "vile attentato". Lo ha dichiarato il presidente turco Erdogan, riferendo dimorti nell'esplosione. Edogan ha fatto sapere che si sospetta che l'esplosione nel centro di Istanbul sia stato un attentato terroristico. Erdogan, come riporta Anadolu, ha menzionato "il ...Una strage, ancora non si sa cosa ci sia dietro. Paura a Istanbul per una forte esplosione in pieno centro:i morti e 53 le persone rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nell'isola pedonale di via Istiklal Caddesi. Le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica e Recep Tayyip ...Una bomba nascosta all’interno di una borsa è stata fatta esplodere in una delle strade più frequentate di Istanbul provocando almeno 6 morti e 53 feriti. Quello che il presidente Recep Tayyip Erdogan ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...