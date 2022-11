Un ufo sopra la mia testa Adrian Reister | tecnico nucleare americano | avvistamento pesantissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Il muro del silenzio inizia a crollare. Un ex, addetto alle armi nucleari, ha affermato di aver visto gli Ufo volarela suamentre prestava servizio, in una base segreta dell'aeronautica americana., 37 anni, ha deciso di rompere il silenzio poiché il fenomeno sconosciuto è diventato una seria preoccupazione per la sicurezza nazionale, per la casa bianca e per il Pentagono ., originario del Texas, ha prestato servizio presso la base Whiteman Air Force, nel Missouri, tra il 2003 e il 2007, dove c'erano bombe nucleari.ha raccontato al The Sun di aver visto degli Ufo, simili a sfere gialle, sorvolare la base in due occasioni mentre lavorava come addetto alla sicurezza della base. L'uomo è sicuro ...