Russia | ora parla Dugin | “Io contro Putin? Ecco la verità”

(Di sabato 12 novembre 2022)di “confusione mediatica” il prof. Aleksandr, il cosiddetto “ideologo di” da oggi finito al centro di un “mistero” di cui vi avevamoto su questo sito. Sul suo account Telegram era apparso un post che sembrava critico verso la decisione di ritirarsi da Kherson e in qualche modo appariva anche un attacco a Vladimir. Di seguito, il comunicato dicon cui fa chiarezza su quanto successo. “L’Occidente e il CYPSO – si legge – hanno iniziato a far credere che io e i patrioti russi ci siamo rivoltatidopo la resa di Kherson, chiedendo presumibilmente le sue dimissioni. Questo non proviene da nessuna parte e si basano su un mio presunto messaggio cancellato. È chiaro che nessuno ci crederà. Ma per sicurezza: ...

'Laha un problema con i campi di addestramento (la maggior parte di essi sono stati svenduti negli anni '90), quindi possono utilizzare i campi di addestramento bielorussi per addestrare ...i truffatori possono semplicemente usare una carta di credito rubata per acquistare un account ... i funzionari ucraini hanno chiuso una presunta operazione bot legata allache utilizzava ...La ferita di Kherson ancora brucia. Ma Putin pensa già al contrattacco. Migliaia di soldati russi sono arrivati in Bielorussia. Si sono spostati nel territorio di Minsk a ...Il Cuoco in mimetica è uscito dall'ombra sullo sfondo di una Russia la cui reputazione ha ormai raggiunto i minimi storici ed è riuscito in pochi mesi a dare spazio al proprio dinamismo a tutto tondo.