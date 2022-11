(Di sabato 12 novembre 2022) Undi 19 anni è statoda diversi colpi di pistola nella notte. Non si sa ancora bene dove sia avvenuta la gambizzazione. Il giovane è stato soccorso da un amico al...

ilmessaggero.it

... la sua conoscenza della capitale d'Italia, più che con la 'splendida' città costituita dai resti dell'antica e dai monumenti dellarinascimentale e barocca, è determinata dai contatti e dai ...Pattuglie e unità cinofile stanno passando al setaccio le abitazioni di edilizia residenziale pubblica nei pressi di viale Vasco da ... Roma, spari in strada al Casilino: ragazzo colpito alle gambe da due persone a bordo di un'auto Un ragazzo di 19 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola nella notte. Non si sa ancora bene dove sia avvenuta la gambizzazione. Il giovane è stato soccorso da un amico al policlinico Tor ...Puntuali come l'alba e il tramonto, appena la Juventus si riaffaccia ai piani nobili della classifica, arrivano le polemiche, lo strepito, lo scandalo! E ...