Principe William e Kate beccati al pub così

Leggi su velvetmag

(Di sabato 12 novembre 2022) Da quando sono diventati il ??e lassa del Galles,sono stati inondati di impegni reali. La morte della regina Elisabetta, infatti, è giunta in un momento già molto delicato per la loro famiglia. Ma nonostante tutto non si sono lasciati abbattere e sembrano trovare ancora anche del tempo da dedicare a loro stessi. Un fan, infatti, ha rivelato che ile la mogliesi sono concessi un normalissimo momento in un pub. Non erano soli e da quello che riportano i media britannici erano in compagnia di Maggie Saxton, presidente di un’associazione che si occupa di istruzione per i bambini. AnsaA stupire i presenti è stata proprio la presenza della coppia all’interno di un normalissimo pub inglese, che si trovava a pochi passi ...