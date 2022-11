Premier League 2022 2023 | l’Arsenal batte anche i Wolves | Arteta in fuga

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022)è sempre più scatenato e con la sconfitta del Mster City va in. I Gunners passanosul campo del Wolverhampton nella sedicesima giornata digrazie a una doppietta di Odegaard e sono ora saldamente al comando della classifica a quota 37 punti, cinque in più dei cizitens (entrambe con una partita da recuperare) e con un vantaggio già siderale nei confronti di Newcastle, Tottenham e tutte le altre. I Gunners dominano in lungo e in largo per tutto il primo tempo, sfruttando le fragilità di una squadra, quella arancionera, sempre più ultima e reduce da una serie di risultati negativi che stonano con il valore della rosa. La capolista nella prima frazione non segna, e c’èuna notizia ...